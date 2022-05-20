Вирусолог назвал возможные причины распространения оспы обезьян

Вирусолог Лукашев допустил появление оспы обезьян из-за изменения способа передачи

Оспа обезьян, случаи заражения которой уже выявили во Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии и Италии, могла возникнуть по ряду причин. Их назвал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев, сообщает «Газета.Ru» .

«Может быть, вирус попал в ту среду, где более вероятна передача вируса, например, контактным путем. Может быть, его передача стала возможна из-за того, что сейчас многие люди не привиты от оспы человека. А может быть, он мутировал и получил возможность передаваться от человека к человеку», — порассуждал Лукашев.

Он подчеркнул, что точная причина распространения оспы обезьян пока неизвестна. Исследователи не могут прогнозировать развитие ситуации, сказал вирусолог, подчеркнув, что около одного процента случаев могут заканчиваться летальным исходом.

Вирус, по утверждению специалиста, известен давно и распространяется медленно, в связи с чем контролировать его будет намного проще, чем коронавирус. Лукашев назвал необычным случаи выявления оспы обезьяны в мире.

В четверг, 19 мая, Роспотребнадзор сообщил, что в России создали тест-систему для быстрого выявления оспы обезьян. Исследовательский центр «Вектор» уже провел испытания — тест-система может быть применена вне лаборатории. В федеральной службе также сообщили, что случаев оспы обезьян в России не выявлено.

Случаи заражения вирусом уже зафиксировали не менее чем в пяти странах мира. До этого во Всемирной организации здравоохранения назвали риски распространения болезни по всему миру минимальными.

Оспа обезьян схожа с натуральной оспой — о победе над ней было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, но в редких случаях она приводит к летальному исходу. Последняя из известных вспышек оспы обезьян произошла в Нигерии в 2017 году — тогда выявленные случаи были первыми в стране за 40 лет.