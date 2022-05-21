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Байден назначил пресс-секретаря Пентагона на новую должность

Президент США Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Кирби на работу в Белый дом
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Alex Brandon / Reuters

Президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби на новую должность, пишет РИА Новости. Кирби станет координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям.

На этой работе Кирби будет координировать межведомственные усилия по разъяснению американской политики, а также выступать в качестве старшего представителя администрации США по связанным с данной сферой вопросам, в том числе, при необходимости, с трибуны Белого дома.

Кирби будет в подчинении советника американского президента по национальной безопасности, коим сейчас является Джейк Салливан.

О том, что Кирби готовится сменить место работы и получит должность в Белом доме, ранее сообщал телеканал CNN. Предполагается, что в случае необходимости он сможет заменять на брифингах пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Марина Совина
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