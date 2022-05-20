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Стало известно о готовящемся переходе пресс-секретаря Пентагона в Белый дом

CNN сообщил о готовящемся переходе представителя Пентагона Кирби на работу в Белый дом
Джон Кирби

Джон Кирби . Фото: Pool / Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби готовится сменить место работы и получит должность в Белом доме, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что Кирби может стать высокопоставленным представителем администрации Соединенных Штатов по связям с общественностью и будет связан с Советом национальной безопасности страны. Предполагается, что в случае необходимости он сможет заменять на брифингах пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки завершила работу на своей должности. По неподтвержденной информации, она покинула пост ради журналистской карьеры. Псаки пошутила о своих планах после ухода из Белого дома. Она заявила, что решила спать и смотреть сериалы, но ничего конкретного пока не предполагает.

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Марина Совина
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