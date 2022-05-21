Украина заблокировала десятки судов в порту Одессы

Газета Aydınlık заявила о блокировке Украиной 21 корабля Турции в Одессе в качестве щита

Украина заблокировала десятки иностранных судов в порту Одессы. По данным газеты Aydınlık, Киев использует их в качестве живого щита.

Уточняется, что 21 корабль — 17 из которых принадлежат Турции, а еще 4 ходят под флагом этой страны — не может выйти из украинского порта.

«Украина не хочет, чтобы эти корабли уходили, ссылаясь на "опасность", ссылаясь на оставшиеся в море мины. Россия открыла коридор безопасности, но до сих пор не пропускают», — говорится в материале издания. Там же раскрывается основная цель подобных действий украинской стороны — «если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью, и Одесса скоро падет».

Также, по информации газеты, существует еще один возможный повод — если российские военные начнут операцию в Одессе и нанесут удар по турецким кораблям, то в отношениях между Москвой и Анкарой возникнет напряженность.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

