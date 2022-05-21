Bloomberg назвал «британскую троицу», мешающую мирному решению ситуации на Украине

Британский премьер Борис Джонсон и его окружение мешают мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра (Pankaj Mishra).

Автор считает, что Джонсон, глава МИД страны Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес воспользовались украинским конфликтом, чтобы укрепить свой «политический капитал». «Путь к прекращению огня преграждают воюющие на расстоянии: троица высокопоставленных членов британского правительства», — рассказал он.

По мнению журналиста, специальная операция России на Украине началась в тот момент, когда разгорелся скандал из-за вечеринок Джонсона во время пандемии коронавируса. В феврале британский премьер начал активную деятельность против Москвы, посетил Раду и произнес речь, чем привлек к себе внимание украинцев. Ему не удалось избежать административного наказания из-за нарушения мер против коронавируса. Мишра считает, что Лондон разжигает конфликт, в котором не участвует.

По мнению эксперта, даже решение уйти с должности премьера не исправит ситуацию, так как британские министры придерживаются аналогичной риторики. «Трасс и Уоллес — его наиболее вероятные преемники — решили, что их карьера только выиграет, если своей воинственной риторикой они переплюнут самого Джонсона», — назвал намерения политиков Мишра.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Великобритании договорились о совместной работе над разблокировкой поставок зерна с Украины.