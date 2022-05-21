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Бункеры «Азовстали» показали на видео

Военкор Польшаков показал, как выглядят бункеры завода «Азовсталь» в Мариуполе

Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков спустился в бункеры завода «Азовсталь» в Мариуполе и показал, как они выглядят. Соответствующий репортаж опубликован на сайте издания.

На размещенных в сети видеокадрах запечатлено, как журналист спускается по лестнице и демонстрирует окружающую обстановку.

Ранее основатель батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский заявил, что шестерых командиров бойцов с «Азовстали», сдавшихся в плен, вывезли отдельно и доставили в СИЗО, с ними начали сразу работать следователи.

Минобороны России сообщило об освобождении «Азовстали» 20 мая. По данным ведомства, подземные сооружения, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. В общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины, заблокированных на территории комбината.

Варвара Кошечкина
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