В ДНР рассказали о сдавшихся в плен командирах с «Азовстали»

Представитель ДНР Ходаковский: шестерых командиров с «Азовстали» доставили в СИЗО

Шестерых командиров бойцов с мариупольского комбината «Азовсталь», сдавшихся в плен, вывезли отдельно и доставили в СИЗО, с ними начали сразу работать следователи. Об этом рассказал основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в Telegram.

По его словам, некоторые бойцы продемонстрировали свою убежденность, причем это были не «азовцы». «Кое-кто без всякого воздействия потек быстро», — добавил Ходаковский.

Ранее исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский, сдавшийся в плен с мариупольского комбината «Азовсталь», рассказал, что на заводе в рядах украинских войск были иностранцы. На вопрос, были ли среди них высокопоставленные лица и кураторы, он ответил, что ему об этом неизвестно.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, с завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 1908 украинских солдат. Кроме того, с территории предприятия были эвакуированы 177 мирных граждан, среди которых 85 женщин и 47 детей.