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Супруга Виктора Бута прокомментировала данные о его обмене

Супруга Виктора Бута заявила, что не знает о планах по обмену ее мужа, но надеется на них
Алла Бут

Алла Бут. Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Алла Бут, супруга российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США 25-летний тюремный срок из-за незаконной торговли оружием, прокомментировала данные о его обмене. Ее слова приводит РИА Новости.

Супруга Бута заявила, что не знает о планах по обмену ее мужа на американцев, находящихся в российских тюрьмах. Однако она надеется, что такие идеи существуют и сбудутся.

«Несмотря на то, что СМИ сейчас и у нас, и в США публикуют новости о якобы готовящемся обмене моего мужа на находящихся в российских тюрьмах граждан США, я ничего конкретного не знаю о таких планах или о переговорах, которые, как пишут СМИ, якобы сейчас идут», — подчеркнула она.

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Женщина добавила, что не хочет обольщаться и давать ложную надежду супругу. «... Но все же очень надеюсь на то, что в этих слухах есть зерно истины, и такой обмен действительно обсуждается», — заключила она.

Ранее в США сообщили о подготовке к обмену россиянина Виктора Бута. «Известия» писали, что переговоры по этому вопросу идут.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

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Марина Совина
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