В США сообщили о подготовке к обмену россиянина Виктора Бута
Обмен осужденного в США россиянина Виктора Бута, приговоренного к 25 годам лишения свободы из-за незаконной торговли оружием, согласовывается. Об этом «Известиям» сообщил американский источник.
По его данным, российская сторона уже предложила кандидатуры нескольких заключенных, которые могут быть задействованы в обмене. «Сейчас идут переговоры. Согласие о необходимости процедуры обмена есть с обеих сторон», — добавил собеседник издания.
Ранее в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области назвали возможного кандидата для обмена Виктора Бута.
Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, после чего американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.