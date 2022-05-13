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В США сообщили о подготовке к обмену россиянина Виктора Бута

«Известия»: обмен россиянина Виктора Бута обсуждается, идут переговоры
Виктор Бут

Виктор Бут. Фото: U.S. Department of Justice / Reuters

Обмен осужденного в США россиянина Виктора Бута, приговоренного к 25 годам лишения свободы из-за незаконной торговли оружием, согласовывается. Об этом «Известиям» сообщил американский источник.

По его данным, российская сторона уже предложила кандидатуры нескольких заключенных, которые могут быть задействованы в обмене. «Сейчас идут переговоры. Согласие о необходимости процедуры обмена есть с обеих сторон», — добавил собеседник издания.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области назвали возможного кандидата для обмена Виктора Бута.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, после чего американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

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Варвара Кошечкина
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