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Назван возможный кандидат для обмена Виктора Бута

«Газета.ру»: Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер

Фото: U.S. Mission to the OSCE / Wikipedia

Осужденного в США россиянина Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом «Газете.ру» рассказал источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.

По словам собеседника издания, с Грайнер, которая находится в одном из подмосковных СИЗО, сотрудники ФСИН уже провели предварительные переговоры о возможном обмене. Источник «Газеты.ру» во ФСИН также заявил, что «решение об обмене Бута на Грайнер является одним из возможных, но крайне вероятным»

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Она была обвинена в контрабанде наркотических средств. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Баскетболистка дважды выигрывала золото Олимпиады.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, после чего американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал. В декабре 2020 года у заключенного ухудшилось самочувствие, однако квалифицированной помощи ему не предложили.

Марина Совина
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