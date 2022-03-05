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Двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу из США арестовали в Москве

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер арестовали в Москве за контрабанду наркотиков

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер арестовали в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

«В феврале 2022 года при прохождении гражданкой США, прибывшей авиарейсом из Нью-Йорка, "зеленого" коридора в аэропорту Шереметьево служебная собака кинологического отдела Шереметьевской таможни обозначила возможное нахождение в сопровождаемом багаже наркотических средств», — сообщает ФТС. У спортсменки было обнаружено несколько вейпов, в которых находилось запрещенное масло каннабиса.

В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Спортсменке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Грайнер выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года. Баскетболистка — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в составе сборной США.

Дарья Коршунова
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