Байдена изобразили «запорожским казаком»

Посольство США на Украине опубликовало картину Репина про казаков с пририсованным Байденом

Посольство США на Украине опубликовало в Twitter картину Ильи Репина «Запорожцы» с пририсованным президентом США Джо Байденом.

«Художественная визуализация президента США, подписывающего двухпартийный закон о дополнительных ассигнованиях Украине», — поясняется в подписи к изображению.

Картина Репина также известна под названием «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». В оригинале вместо Байдена центральным персонажем является писарь, под диктовку переносящий на бумагу ответ казаков султану Османской империи Мехмеду IV.

Ранее Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Согласно документу, предусматриваются «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».