В ЛНР за призывы к беспорядкам задержали девушку-агента СБУ

МГБ ЛНР сообщило о задержании агента СБУ за призывы к беспорядкам в WhatsApp и Viber

Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщило о задержании призывавшей к беспорядкам девушки — агента Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующую информацию приводит РИА Новости.

Отмечается, что в закрытых группах приложений WhatsApp и Viber она собирала разведывательную информацию о гражданах республики, проходящих службу в подразделениях мобилизационного резерва Народной милиции. Кроме того, агент СБУ совершала действия, направленные на дестабилизацию социально-политической ситуации в республике, отметили в МГБ.

«Министерством государственной безопасности ЛНР пресечена разведывательно-подрывная деятельность агента спецслужб Украины по собиранию сведений о военнослужащих подразделений мобилизационного резерва Народной милиции ЛНР», — заявили в ведомстве.

Известно, что девушке вменяют статьи 340 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 335 («Государственная измена») УК ЛНР, согласно которым ей грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В начале апреля российские силовики в Херсоне выявили агента СБУ под прикрытием с поддельными документами и справкой из психиатрического диспансера. Во время допроса выяснилось, что агент готовил убийство пророссийского блогера.