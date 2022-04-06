В Херсоне задержали украинского агента со справкой из психдиспансера

Российские силовики в Херсоне выявили агента СБУ со справкой из психдиспансера

Российские силовики в Херсоне выявили агента Службы безопасности Украины (СБУ) под прикрытием с поддельными документами и справкой из психиатрического диспансера. Об этом сообщает РИА Новости.

В справке указано, что с 2017 года украинский агент состоит на учете в психдиспансере с диагнозом «органический психоз и галлюцинаторно-бредовый синдром на почве алкоголизации».

По данным силовиков, задержанный призывался в 93-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ), откуда был направлен на Яворивский полигон для прохождения курса подготовки по специальности «снайпер». После завершения обучения в 2014 году участвовал в боевых действиях под Иловайском, попал в плен и был обменян в ноябре 2014 года.

В 2015 году военнослужащий был уволен в запас и получил на Украине статус ветерана боевых действий. После начала российской спецоперации он записался в территориальную оборону, где был назначен командиром роты в составе батальона «Херсон-1».

Во время допроса выяснилось, что агент готовил убийство пророссийского блогера. «Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу — 10 тысяч долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства», — заявил он. Имя блогера не раскрывается.

Ранее ФСБ призвала россиян сообщать о контактах с людьми, которых может использовать украинская разведка в деятельности, направленной против безопасности России.