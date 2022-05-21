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Байдену и его сыну запретили въезд в Россию

МИД России запретил въезд в страну президенту США Байдену и его сыну

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру Байдену запретили въезд на территорию России. Соответствующие данные появились на сайте МИД страны.

Кроме Байдена в данный список вошли еще 962 человека, среди которых первый заместитель министра финансов США Адевейл Адеймо.

«Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор», — отметили в ведомстве

Ранее в мае сообщалось, что президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Согласно документу, предусматривается «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

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