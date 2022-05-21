Россия закроет въезд для более 900 граждан США
Россия закроет въезд на территорию страны на постоянной основе для более 900 граждан США. Поименный список, который включает 963 человека, опубликован на сайте МИД РФ.
В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что подобное решение было принято «в контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального "стоп-листа"».
В министерстве подчеркнули, что враждебные действия Вашингтона и дальше будут получить должный отпор. Там также уточнили, что российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить власти Соединенных Штатов изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии.
«Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, отделяя американский народ, который неизменно пользуется у нас уважением, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает», — подчеркивается в сообщении ведомства.
Ранее 21 мая сообщалось, что Россия в качестве ответной меры внесла в черный список на въезд в страну 26 граждан Канады. В перечень включены, в частности, супруга премьер-министра Канады, а также командующих Военно-воздушных, Военно-морских сил и сухопутными войсками страны.