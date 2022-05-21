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Россия закроет въезд для более 900 граждан США

МИД РФ опубликовал список из 963 граждан США, которым запрещен въезд в Россию

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия закроет въезд на территорию страны на постоянной основе для более 900 граждан США. Поименный список, который включает 963 человека, опубликован на сайте МИД РФ.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что подобное решение было принято «в контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального "стоп-листа"».

В министерстве подчеркнули, что враждебные действия Вашингтона и дальше будут получить должный отпор. Там также уточнили, что российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить власти Соединенных Штатов изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии.

«Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, отделяя американский народ, который неизменно пользуется у нас уважением, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Ранее 21 мая сообщалось, что Россия в качестве ответной меры внесла в черный список на въезд в страну 26 граждан Канады. В перечень включены, в частности, супруга премьер-министра Канады, а также командующих Военно-воздушных, Военно-морских сил и сухопутными войсками страны.

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Варвара Кошечкина
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