Россия внесла в черный список 26 граждан Канады

МИД России объявил о внесении в черный список на въезд в страну 26 граждан Канады

Россия в качестве ответной меры внесла в черный список на въезд в страну 26 граждан Канады. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

Отмечается, что в перечень включены, в частности, супруга премьер-министра Канады, а также командующих Военно-воздушных, Военно-морских сил и сухопутными войсками страны.

«В ближайшее время последуют новые контрмеры в порядке реакции на враждебные действия правящего в Канаде режима Джастина Трюдо, взявшего на вооружение воинственную русофобию», — указано в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что о пополнении российского «стоп-листа» будет объявлено публично.

20 мая власти Канады ввели новые экономические санкции против России. В санкционный список попали еще 14 человек, в том числе российские бизнесмены и члены их семей.