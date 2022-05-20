Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канада ввела новые санкции против России

МИД Канады ввел санкции против 14 граждан России и запретила экспорт компьютерной техники

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Власти Канады ввели новые экономические санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, МИД Канады внес в санкционный список еще 14 человек из России. Отмечается, что в список попали в том числе российские бизнесмены и члены их семей.

Кроме того, Оттава ввела запрет на экспорт в Россию компьютерной техники и предметов роскоши.

17 мая министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино объявил, что страна запрещает въезд одной тысяче попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира Путина. По его словам, Оттава поддерживает Украину и намерена призвать Россию к ответу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен
Во Франции объявили состав нового правительства
На Дальнем Востоке в коробках из-под соли для ванн обнаружили наркотики
В Госдуме ответили на слова об отказе России вступить в НАТО в 90-х
В Швеции сняли украинский флаг со здания посольства Литвы
Жительница Подмосковья выдумала интим-магазин и обогатилась
Нурмагомедов оценил вероятность проведения боя Федора Емельяненко
Австрия раскрыла план оплаты российского газа
В российском городе BMW сбил школьников на электросамокате
Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.