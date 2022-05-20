Канада ввела новые санкции против России

МИД Канады ввел санкции против 14 граждан России и запретила экспорт компьютерной техники

Власти Канады ввели новые экономические санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, МИД Канады внес в санкционный список еще 14 человек из России. Отмечается, что в список попали в том числе российские бизнесмены и члены их семей.

Кроме того, Оттава ввела запрет на экспорт в Россию компьютерной техники и предметов роскоши.

17 мая министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино объявил, что страна запрещает въезд одной тысяче попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира Путина. По его словам, Оттава поддерживает Украину и намерена призвать Россию к ответу.