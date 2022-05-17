Канада запретила въезд Путину

Канада запретила въезд для тысячи россиян, включая президента Путина

Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино объявил, что страна запрещает въезд одной тысяче попавших под санкции россиян, включая президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Канада поддерживает Украину и намерена призвать Россию к ответу. «Вот почему мы только что объявили о запрете на въезд примерно для тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения», — отметил он.

Министр подчеркнул, что эти лица уже являются фигурантами канадских санкционных списков. «Теперь им будет отказано во въезде в нашу страну», — указал Мендичино, добавив, что в нынешних обстоятельствах Оттава «продолжит поддерживать Украину в эту трудную минуту».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные страны переступили грань разумного, введя санкции против Путина. Он подчеркнул, что также не мог себе представить, чтобы санкции были введены против главы государства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик. После начала спецоперации Россия столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. США и Евросоюз заморозили российские золотовалютные резервы и наложили персональные санкции на главу государства, ряд высокопоставленных чиновников, а также журналистов и общественных деятелей.