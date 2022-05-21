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Эрдоган заявил о поддержке Турцией политики открытых дверей НАТО

Президент Турции Эрдоган заявил о поддержке страной политики открытых дверей НАТО

Фото: Depo Photos / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что страна искренне поддерживает политику открытых дверей альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем турецкий лидер добавил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они солидарны с Турцией, то Анкара не поддержит их вступление в альянс.

19 мая Турция заявила НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Стокгольма и Хельсинки в альянс. По словам Эрдогана, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды.

Кроме того, власти Турции выдвинули условия одобрения вступления Швеции и Финляндии в альянс. Среди них указаны экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, а также прекращение ее поддержки.

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Юлия Ямпольская
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