Эрдоган заявил о поддержке Турцией политики открытых дверей НАТО

Президент Турции Эрдоган заявил о поддержке страной политики открытых дверей НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что страна искренне поддерживает политику открытых дверей альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем турецкий лидер добавил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они солидарны с Турцией, то Анкара не поддержит их вступление в альянс.

19 мая Турция заявила НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Стокгольма и Хельсинки в альянс. По словам Эрдогана, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды.

Кроме того, власти Турции выдвинули условия одобрения вступления Швеции и Финляндии в альянс. Среди них указаны экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, а также прекращение ее поддержки.