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В Росгвардии рассказали о заминированных фотоловушках бойцов ВСУ

В Росгвардии обезвредили более 20 фотоловушек бойцов ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Инженеры Росгвардии с начала спецоперации России на Украине обезвредили более 20 фотоловушек, установленных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Такие ловушки представляют собой закамуфлированные электронные устройства с датчиком контроля движения, фотокамерой, средством навигации и связи, а также оборудованные минами направленного поражения МОН-50.

Как уточнили в Росгвардии, чаще всего такие средства встречались около перекрестков в зоне действия сотовой связи. Фотоловушка фиксировала движение, передавала оператору координаты и фотографию объекта, а затем командование принимало решение на дистанционный подрыв взрывного устройства или применение артиллерии.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии нашел в Харьковской области несколько схронов оружия, принадлежавшего ВСУ и националистическим формированиям. Среди найденного на одной из позиций оказались две противотанковые управляемые ракеты, более 300 патронов разного калибра, средства наблюдения, боевая экипировка и запасы продовольствия на несколько дней.

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Мария Рубникович
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