Спецназ Росгвардии нашел несколько схронов оружия ВСУ в Харьковской области

Бойцы спецназа Росгвардии нашли несколько схронов оружия ВСУ в Харьковской области

Спецназ Росгвардии нашел в Харьковской области несколько схронов оружия, принадлежавшего ВСУ и националистическим формированиям. Об этом «Ленте.ру» в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецназа Росгвардии обнаружили на скрытых позициях ВСУ и националистических формирований большое количество вооружения, боеприпасов, средства связи и документы. Так, среди найденного на одной из позиций оказались две противотанковые управляемые ракеты, более 300 патронов разного калибра, средства наблюдения, боевая экипировка и запасы продовольствия на несколько дней. Эта позиция использовалась диверсионно-разведывательными группами для наблюдения за передвижением российских войск.

В одном из домов росгвардейцы изъяли средства связи и наблюдения, боеприпасы к снайперской винтовке и плакаты с националистическими лозунгами и экстремистской литературой. Инженеры отряда специального назначения обнаружили базу хранения вооружения и боеприпасов, а в ней — тротил россыпью и детонаторы.

В заброшенном доме разведчики нашли 13 снарядов калибра 125 миллиметров, а рядом в лесном массиве — 24 снаряда калибром 152 миллиметра и 9-миллиметровые патроны. Также в ходе разведывательных мероприятий обнаружены неразорвавшиеся кассетные снаряды. Саперы Росгвардии обследовали и уничтожили боеприпасы.

