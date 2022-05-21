Германия и Италия разрешили открывать счета в рублях для покупки газа из России

Reuters: ФРГ и Италия разрешили компаниям открывать счета в рублях для покупки газа РФ

Власти Германии и Италии разрешили своим компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против Москвы. Об этом пишет Reuters.

По информации агентства, Берлин заявил немецким импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для оплаты за российский газ без нарушения санкции, которые были введены против РФ. Как заявили два источника, ФРГ действовала в данном вопросе в тесной координации с ЕС.

Источник рассказал, что итальянское правительство также контактировало с Европейской комиссией и «получило от нее разъяснения, как законно покупать российский газ».

Также источник заявил, что это произошло до того, как итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила, что начала процесс открытия счетов в «Газпромбанке» в рублях и евро для оплаты поставок российского газа.

Ранее словацкая государственная энергетическая компания SPP перевела России евро для оплаты газа, а также открыла счет в рублях в Газпромбанке, сообщил ее генеральный директор Ричард Прокипчак. «Идет денежная конвертация, которая завершится передачей рублей "Газпрому", после чего продолжатся поставки природного газа», — сказал он.