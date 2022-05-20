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Словакия открыла рублевый счет в Газпромбанке для оплаты газа

Словакия перевела России евро для оплаты газа и открыла рублевый счет в Газпромбанке

Фото: РИА Новости

Словацкая государственная энергетическая компания SPP перевела России евро для оплаты газа, а также открыла счет в рублях в Газпромбанке, сообщил ее генеральный директор Ричард Прокипчак. Его цитирует Reuters.

«Мы выполнили наши обязательства перед "Газпромом", расплатившись в евро. Он (платеж — прим. «Ленты.ру») был в евро еще и потому, что сам счет был выставлен в евро "Газпромом". После этого деньги были отправлены на счет "Газпрома", и у меня есть подтверждение, что платеж получен. Идет денежная конвертация, которая завершится передачей рублей "Газпрому", после чего продолжатся поставки природного газа», — сказал Прокипчак в интервью местному телеканалу RTVS.

Хотя Европейская комиссия рекомендовала компаниям не открывать рублевый счет в Газпромбанке, в официальном письменном руководстве для правительств чиновники не заявляли прямо о том, что оплата топлива по новой схеме приведет к нарушению санкций ЕС. Когда в конце марта Россия потребовала от европейских импортеров газа заводить рублевые счета, ряд стран отказались пойти на этот шаг. Однако после прекращения поставок в Польшу и Болгарию, отказавшихся от счета в рублях, многие государства ЕС пересмотрели свою позицию.

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Вице-премьер России Александр Новак 19 мая заявил, что около половины из 54 компаний-покупателей газа «Газпрома» открыли рублевые счета в Газпромбанке. Новак объяснил, что введение оплаты за газ в рублях стало вынужденной мерой, это было необходимо для сохранения экспортной выручки.

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Софья Ермакова
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