Половина покупателей газа в России открыли счета в Газпромбанке

Новак заявил об открытии рублевых счетов 54 компаниями, имеющими контракты с «Газпромом»

Около половины из 54 компаний-покупателей газа «Газпрома» открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА Новости.

Он также пообещал, что в ближайшие дни Россия увидит окончательный список иностранных компаний, оплативших поставки газа в рублях или отказавшихся от них. Новак объяснил, что введение оплаты за газ в рубля стало вынужденной мерой, это было необходимо для сохранения экспортной выручки.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в Газпромбанке открыты счета 20 европейских компаний для оплаты поставок за российский газ. Еще 14 компаний сделали запрос на предоставление необходимых данных для дальнейшего открытия счетов в Газпромбанке.

Президент России Владимир Путин в конце марта анонсировал новый порядок оплаты за газ европейскими компаниями. Так, иностранных покупателей обязали открыть валютные счета в Газпромбанке. После этого он начнет конвертировать евро и доллары в российскую валюту на открытом рынке и рассчитываться с основным поставщиком газа — «Газпромом».