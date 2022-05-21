Берлускони осудили в его партии за высказывание об Украине

Министр Джельмини осудила бывшего премьера Италии Берлускони за высказывание об Украине

Министр по делам регионов Мариастелла Джельмини осудила бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, возглавляющего партию «Вперед, Италия», за слова об Украине. Соответствующий материал приводит издание Il Fatto Quotidiano.

Так, политик высказалась по поводу заявлений Берлускони о том, что ЕС должен способствовать принятию украинцами условий президента России Владимира Путина для разрешения сложившейся между странами ситуации. Коме того, он счел поставку оружия на Украину равным соучастию в конфликте.

«К сожалению, слова Берлускони подтверждают неоднозначность позиций нашей партии. Я надеюсь, что наконец прозвучит твердая позиция в пользу Украины, Европейского Союза, НАТО и Запада», — отметила Джельмини, подчеркнув, что члены партии не должны проявлять бесхарактерность при решении данного вопроса.

Ранее в мае бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что «ни в Европе, ни в мире» нет лидеров, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины.