Шольц призвал экс-канцлера Германии покинуть все посты в России

Spiegel сообщил, что канцлер Германии Шольц призвал Шредера покинуть все посты в России

Глава правительства Германии Олаф Шольц призвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера покинуть все должности в российских компаниях. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Такое заявление Шольц сделал во время конференции делегатов Социал-демократической партии Германии (СДПГ). «Мы принимаем к сведению, что это произошло с одним [постом], но должны последовать и другие», — приводит издание его слова. Канцлер ФРГ подчеркнул, что Шредер «остается один на один со своей позицией».

Герхард Шредер был канцлером ФРГ с 1998-го по 2005 год. С 2017 года он был председателем Совета директоров «Роснефти».

Ранее Шредер сообщил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». Аналогичное решение принял глава предприятия Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Такое решение было принято на фоне предложения Европарламента ввести санкции против европейских членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать деньги из России.