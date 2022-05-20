Герхард Шредер и Маттиас Варниг уйдут из «Роснефти»

Шредер и Варниг объявили о невозможности продления своих полномочий в «Роснефти»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и глава предприятия Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покинут совет директоров «Роснефти». Об этом объявлено в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Благодаря своему стратегическому видению, огромному практическому опыту, глубокому пониманию проблем международного рынка, они внесли значительный вклад в международный бизнес компании», — отмечается в сообщении. В «Роснефти» также подчеркнули, что с пониманием относятся к их решению.

Ранее Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом к Европейскому союзу (ЕС) ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ из-за его деловых и политических связей с Россией. Большинство депутатов Европарламента высказались за введение рестрикций против Шредера. Согласно принятой резолюции, санкции объединения должны быть распространены на европейских членов советов директоров крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские деньги.

Сам Шредер выступал против введения эмбарго на российские энергоносители. «В целом, начиная с 1960-х годов, сотрудничество с Советским Союзом, а затем и с Россией носило постоянный характер. Они получали деньги и поставляли газ. Даже в самые суровые времена холодной войны не было никаких проблем», — говорил он.