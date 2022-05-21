В Германии назвали виновника конфликта на Украине

Бывший лидер СДПГ Лафонтен: США развязали конфликт на Украине, игнорируя интересы России

Бывший председатель Социал-демократической партии в Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен назвал виновника развязывания текущего конфликта на Украине. Об этом он рассказал в беседе с немецкой газетой Junge Welt.

По его словам, данная ситуация произошла по причине игнорирования интересов безопасности России США и блоком НАТО. «Москва уже 20 лет заявляет, что Украина не должна быть принята в НАТО. Это означает, что никакие американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе. Эти интересы безопасности постоянно игнорировались», — заявил бывший лидер партии.

При этом Лафонтен отметил, что Вашингтон проводит «политику двойных стандартов» в отношении России. «Всем известно, что США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с Россией или размещения российских ракет на границе США с Мексикой или Канадой», — пояснил он. Кроме того, политик заявил, что решение Конгресса США о выделении 40 миллиардов долларов на продажу оружия Украине, являются доказательством того, что «США не хотят мира».

Ранее в мае американский сенатор Митч Макконнелл рассказал, что новый пакет помощи Вашингтона, выделенный Украине, поможет открыть порт Одессы и не допустит продовольственного кризиса в стране.

