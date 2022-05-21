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Названы победившие инфляцию страны

Экономист CMS Institute Переславский заявил о победе Китая и Японии над инфляцией

Фото: Pixabay

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, какие страны преодолели инфляцию в последнее время. Об этом он заявил в беседе с агентством «Прайм».

Переславский назвал Китай и Японию странами, преодолевшими «маховик инфляции». По мнению эксперта, победа над ростом цен не для всех государств является целью.

«В Японии само по себе появление инфляции уже воспринимается как праздник, поскольку в пандемию цены не росли, а снижались вплоть до одного процента, а разогнать экономику с помощью стимулирования и снижения ключевой ставки у регулятора Японии никак не получалось», — объяснил экономист.

При этом в Китае наиболее значимые для граждан товары ежедневного потребления регулируются государством, а их производителям выплачивают субсидии. Эти меры помогают КНР удерживать показатель инфляции на уровне двух процентов. Переславский напомнил, что в Европе и США этот параметр достигает 8-10 процентов.

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Марина Совина
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