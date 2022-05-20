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Экономист спрогнозировал резкий скачок инфляции в США

Экономист Лосев сообщил, что в США ожидается резкий скачок инфляции

Фото: Pixabay

Руководитель Центра исследования цифровых технологий, директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировал резкий скачок инфляции в США.

По его словам, с момента начала пандемии коронавирусной инфекции цены на товары и услуги росли практически во всех странах мира. Экономист отметил, что это объяснялось сломом прежних логистических и торговых цепочек, а текущий год добавил США и Европе турбулентности на сырьевых рынках.

Лосев подчеркнул, что сложившаяся экономическая конъюнктура в мире и неизбежный тренд запуска цифровых национальных валют стало испытанием на прочность мировой финансовой системы, прежде всего, устойчивости доллара как мировой валюты.

По его словам, Федрезерв не свободен в выборе способов поддержания экономики государства и устойчивости доллара путем увеличения ставок, в связи с этим ему приходится наращивать внешний долг и денежную массу.

Лосев подчеркнул, что за этим традиционно следует раздача «вертолетных денег» населению, что в результате еще сильнее разгоняет темп роста цен.

Ранее президент США Джо Байден вновь назвал ситуацию вокруг Украины причиной роста инфляции в Соединенных Штатах. Кроме того, по словам главы Белого дома, к нынешним экономическим показателям привели сбои поставок из-за пандемии коронавируса.

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Марина Совина
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