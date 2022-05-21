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Кардиолог назвала способ уменьшить холестериновые бляшки

Кардиолог Кореневич: правильное питание и спорт помогут уменьшить холестериновые бляшки

Фото: Graham Hughes / Globallookpress.com

Кардиолог Анна Кореневич заявила, что холестериновые бляшки рассасываться не могут, однако есть способ их уменьшить. Его она назвала подписчиками YouTube-канала.

По словам врача, необходимо сделать исследования, оценить факторы риска. Если такая проблема будет, необходимо работать, чтобы холестериновые бляшки не стали причиной инфаркта или инсульта.

По различным научным данным, на которые сослалась кардиолог, они могут уменьшаться почти на треть. «Вы правильно питаетесь, занимаетесь физической активностью, которая вам нравится, — главное, чтобы это было регулярно. И, конечно, принимаете статины — препараты, которые уменьшают холестериновые бляшки», — заключила Кореневич.

Ранее врач-кардиолог Владимир Подхомутников предупредил о болезнях, развивающихся из-за ночного бодрствования. По его словам, для выработки мелатонина необходимо, чтобы организм находился в полной темноте, а для приема искусственного мелатонина перед сном существуют определенные условия.

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Юлия Ямпольская
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