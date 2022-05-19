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Кардиолог предупредил о болезнях из-за ночного бодрствования

Врач Подхомутников назвал условия приема искусственного мелатонина перед сном

Фото: Adam Griffith / Unsplash

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, врач-кардиолог Владимир Подхомутников предупредил о болезнях, развивающихся из-за ночного бодрствования. Его советы приводит «Газета.Ru».

По словам Подхомутникова, в молодости организм легко справляется с последствиями недосыпов, но с каждым годом ему все сложнее это делать. «Постепенно начинает снижаться работоспособность, копится усталость, начинаются проблемы с памятью и концентрацией внимания. В итоге может развиться тревожное или депрессивное состояние, а также психосоматические заболевания сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и других систем», — назвал болезни, вызванные недосыпом, эксперт.

Профессор напомнил, что все процессы организма подчиняются биоритмам, связанным с регулярной циклической сменой дня и ночи. Их главным регулировщиком служит солнечный свет, который оказывает влияние на шишковидную железу, отвечающую за выработку мелатонина. Для выработки мелатонина нужно, чтобы организм находился в полной темноте, а для приема искусственного мелатонина перед сном, уточнил Подхомутников, существуют определенные условия.

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Так, объяснил врач, принимать искусственный мелатонин нужно только после того, как были созданы условия для отхода ко сну: сделаны все дела, принят душ, отключены гаджеты. Кроме того, отметил кардиолог, нельзя принимать этот препарат дольше месяца. «Регулярно получая необходимое количество искусственного мелатонина, наш организм может залениться и перестать производить свой собственный "гормон ночи"», — сказал врач, порекомендовав стимулировать выработку собственного мелатонина с помощью магния.

Ранее врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова назвала смертельно опасный вид сонливости. По ее словам, у страдающего от апноэ — внезапной остановки дыхания во сне — водителя риск попасть в ДТП повышается в семь раз.

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Александра Лисица
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