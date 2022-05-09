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Назван смертельно опасный вид сонливости

Сомнолог Племянникова заявила, что у людей с апноэ риск попасть в ДТП повышен в семь раз

Фото: Pixabay

Врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова в беседе с Ura.ru назвала смертельно опасный вид сонливости. По ее словам, у страдающего от апноэ — внезапной остановки дыхания во сне — водителя риск попасть в ДТП повышается в семь раз.

«Поскольку задержка дыхания происходит во сне, человек может на это и не жаловаться. В результате такой задержки дыхания происходит снижение содержания кислорода крови и нехватка его во всех тканях и органах. На каждый эпизод апноэ мозг пробуждается. В результате этого во время сна организм не отдыхает и, как следствие, днем возникает сонливость. Если человек с апноэ садится за руль — это сопоставимо с легким опьянением», — заявила специалист.

Она порекомендовала людям, у которых сонливость не проходит долгое время, обратиться за помощью к врачу, который поможет определить ее причины, назначит обследование и поможет справиться с недугом. Избавившись от дневной сонливости люди ощущают прилив сил, повышение работоспособности и настроения, заключила Племянникова.

Ранее врач-терапевт, сомнолог и кандидат медицинских наук София Черкасова перечислила болезни, связанные с частыми пробуждениями по ночам. По словам Черкасовой, частые пробуждения могут говорить о патологии щитовидной железы с повышением или снижением выработки гормонов, урологических проблемах, остановках дыхания во сне. При депрессии нередко наблюдаются ранние пробуждения по утрам.

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Марина Совина
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