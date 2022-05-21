Выплаты по уже вынесенным решениям ЕСПЧ начнут производить только в рублях

Сенатор Клишас заявил, что выплаты по решениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что выплаты по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) начнут производить только в рублях.

Соответствующую поправку предполагается добавить к законопроекту, который устанавливает, что постановления ЕСПЧ, принятые после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России. Она будет рассмотрена во втором чтении, указал сенатор.

«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о "разводе" с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производится только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах», — пояснил Клишас.

Ранее группа сенаторов и депутатов «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий прекращение исполнения постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 16 марта.

