Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Выплаты по уже вынесенным решениям ЕСПЧ начнут производить только в рублях

Сенатор Клишас заявил, что выплаты по решениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что выплаты по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) начнут производить только в рублях.

Соответствующую поправку предполагается добавить к законопроекту, который устанавливает, что постановления ЕСПЧ, принятые после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России. Она будет рассмотрена во втором чтении, указал сенатор.

«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о "разводе" с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производится только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах», — пояснил Клишас.

Ранее группа сенаторов и депутатов «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий прекращение исполнения постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 16 марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Защиту личных данных сочли невозможной для россиян
Выплаты по уже вынесенным решениям ЕСПЧ начнут производить только в рублях
В США рассказали об укреплении «политического капитала» Джонсона из-за Украины
Россия прекратила поставки газа в Финляндию
Создатель второй криптовалюты мира перестал быть миллиардером
Сдавшийся в плен командир бригады ВСУ рассказал об иностранцах на «Азовстали»
Доктор Мясников назвал условие заражения оспой обезьян
В США назвали наиболее вероятные пути распространения оспы обезьян
Клинтон уличили в одобрении утечки данных о связях Трампа с Россией
Вирусолог оценил вероятность возникновения пандемии оспы обезьян в мире
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.