Финансист заявил о начале продовольственного кризиса до событий на Украине

Финансист Лосев заявил, что кризис продовольствия возник до начала спецоперации на Украине

Финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что продовольственный кризис и рост цен на продукты возник до начала спецоперации на Украине, он был спровоцирован мировой инфляцией и повышением стоимости энергоносителей. Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация с продовольственным кризисом возникла до нашей специальной военной операции — к началу февраля этого года, когда выросли мировые, в основном биржевые цены в Чикаго и Нью-Йорке, где идет торговля контрактами на основные продукты питания», — указал эксперт.

Лосев отметил, что мировые цены на продукты в силу неблагоприятных погодных условий и энергетического кризиса достигли многолетних максимумов к началу февраля, то есть за три недели до событий на Украине.

Финансист пояснил, что сельское хозяйство является крайне энергозатратной отраслью мировой экономики. Необходимо обеспечивать не только производство, транспортировку и хранение, но также учитывать стоимость удобрений и пестицидов, строительство хранилищ и сельхозтехники. Он уточнил, что на выработку муки, масел, животноводство, пищевую промышленность уходит до 30 процентов энергии.

«Если Запад устраивает энергокризис у себя — то это превращается в глобальный продовольственный кризис», — подчеркнул Лосев.

Он добавил, что экономическая война, ограничения на российский экспорт, в том числе блокировка валютных расчетов, ведут к прерыванию поставок пшеницы, ячменя, курурузы и подсолнечного масла, крупнейшими производителями которых являются Россия и Украина. Эксперт заключил, что союзническим странам голод не угрожает.

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири заявил, что из-за ситуации на Украине и роста цен на продовольствие в мире возрастает риск глобального голода. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов экспорта кукурузы и 76 процентов поставок подсолнечника.

