В Германии высмеяли главу МИД из-за ее слов о России

Экс-председатель СДПГ Лафонтен сравнил слова главы МИД Бербок о России с «языком нацистов»

Экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен высмеял слова главы МИД Анналены Бербок о России и независимости ФРГ от ее энергоносителей. Об этом со ссылкой на Saarbrücker Zeitung сообщает РИА Новости.

«Заявления Бербок о "разрушении" России похожи на язык нацистской Германии, потому что такие слова вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», — сравнил Лафонтен.

Он также назвал Бербок оливково-зеленым министром иностранных дел и сделал вывод, что нет политиков глупее ее. В заключение бывший руководитель партии добавил, что «зеленые» делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной.

В мае глава МИД ФРГ заявила, что страна решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов. «Отказа от санкций против России за спиной Украины не будет», — сказала политик. По ее мнению, ограничительные меры Запада должны быть направлены на ослабление экономики России.