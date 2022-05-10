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Германия решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о полном и окончательном отказе от энергоресурсов России

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до нуля, и это навсегда. Отказа от санкций против России за спиной Украины не будет», — заявила политик.

Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник нанесла необъявленный визит в украинский город Бучу. В агентстве указали, что визит Бербок, посетившей пригород Киева, стал неожиданностью.

В мае Бербок заявила, что ФРГ несет ответственность за защиту Украины и всей Европы, о чем следует дать понять России. При этом она подчеркнула, что правительство должно принимать решения исходя из того, как это скажется на благосостоянии Германии и ее граждан. Она добавила, что поставка оружия Киеву — вынужденная мера, необходимая для того, чтобы прекратить боевые действия.

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Майя Пономаренко
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