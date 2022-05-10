Германия решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о полном и окончательном отказе от энергоресурсов России

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до нуля, и это навсегда. Отказа от санкций против России за спиной Украины не будет», — заявила политик.

Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник нанесла необъявленный визит в украинский город Бучу. В агентстве указали, что визит Бербок, посетившей пригород Киева, стал неожиданностью.

В мае Бербок заявила, что ФРГ несет ответственность за защиту Украины и всей Европы, о чем следует дать понять России. При этом она подчеркнула, что правительство должно принимать решения исходя из того, как это скажется на благосостоянии Германии и ее граждан. Она добавила, что поставка оружия Киеву — вынужденная мера, необходимая для того, чтобы прекратить боевые действия.