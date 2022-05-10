Глава МИД Германии посетила Бучу

AFP: Глава МИД Германии Бербок совершила необъявленный визит в украинскую Бучу

Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник нанесла необъявленный визит в украинский город Буча. Об этом сообщает AFP.

В агентстве указали, что визит Бербок, посетившей пригород Киева, стал неожиданностью.

Ранее Бербок заявила, что ФРГ несет ответственность за защиту Украины и всей Европы, о чем следует дать понять России. При этом она подчеркнула, что правительство должно принимать решения исходя из того, как это скажется на благосостоянии Германии и ее граждан. Она добавила, что поставка оружия Киеву — вынужденная мера, необходимая для того, чтобы прекратить боевые действия.