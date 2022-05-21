В Белоруссии разрешили привлекать внутренние войска к охране границы

Внутренние войска МВД Белоруссии смогут привлекать к охране государственной границы

В Белоруссии внесли поправки в законы по вопросам деятельности внутренних войск МВД, которые разрешают привлекать последних к охране государственной границы и территориальной обороне. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно нововведениям, внутренние войска могут привлекаться к выполнению задач в интересах обороны страны при возникновении обстоятельств, представляющих угрозу безопасности граждан. Кроме того, военнослужащие в районах выполнения задач теперь могут носить и применять физическую силу, оружие и боевую технику.

Также, согласно поправкам, военным запрещается распространять любую информации об участии внутренних войск в операциях по обеспечению общественной безопасности, об их дислокации и передвижениях.

Ранее в мае премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил о наращивании контингента НАТО у западных границ республики. По его словам, в страны Балтии и Польшу перебрасывается американский воинский контингент, в связи с чем Белоруссия вынуждена принимать меры по подготовке к защите собственного суверенитета и безопасности.

