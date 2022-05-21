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Операцию по ликвидации агента СБУ в Херсонской области показали на видео

«Известия» показали кадры с места ликвидации агента СБУ в Херсонской области

«Известия»

Издание «Известия» показало кадры с места проведения операции по ликвидации агента Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области.

Как стало известно, агент передавал данные о расположении российских войск и планировал нападения. При задержании он открыл стрельбу и хотел применить гранату, однако был ликвидирован на месте. В его доме среди прочих вещей был найден переносной зенитный ракетный комплекс «Игла». Отмечается, что он мог был украден из военной части.

Ранее Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщило о задержании призывавшей к беспорядкам девушки — агента СБУ. Ей грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Марина Совина
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