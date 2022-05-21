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Суд США оставил в силе запрет на въезд мигрантов по санитарным соображениям

CNN узнал, что суд США оставил в силе запрет на въезд мигрантов по санитарным соображениям

Фото: Xin Yuewei/ Globallookpress.com

Федеральный суд штата Луизиана оставил в силе запрет на въезд мигрантов в США по санитарным соображениям, заблокировав решение администрации американского президента Джо Байдена об отмене этого положения. Об этом узнал телеканал CNN.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Соединенных Штатов в начале апреля сообщили о планах завершить действие «Раздела 42», содержащего соответствующий запрет. Этот указ был принят в марте 2020 года во время президентства Дональда Трампа. Формально он направлен на сдерживание пандемии коронавируса, однако позволяет выдворять из страны просителей убежища в краткие сроки и на законных основаниях.

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Белый дома направил документ об отмене положения, сославшись на экстренные обстоятельства. Тем не менее, судья Роберт Саммерхэйс принял решение, что запрет должен быть снят в обычном порядке, а не в ускоренном, с соблюдением всех необходимых процедур.

CNN отмечает, что рассмотрение может занять несколько месяцев, в то время как американская администрация планировала завершить действие «Раздела 42» уже к 23 мая.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США не согласны с решением суда, министерство юстиции намерено обжаловать его, передает РИА Новости. Она подчеркнула, что полномочия по установлению политики общественного здравоохранения на национальном уровне должны принадлежать Центрам по контролю заболеваниями, а не отдельному суду штата.

Официальный представитель уточнила, что администрация будет подчиняться вынесенному вердикту, несмотря на несогласие. Она пояснила, что иммигранты, пытающиеся незаконно въехать на территорию Соединенных Штатов, будут подлежать высылке в соответствии с «Разделом 42».

В декабре 2021 года администрация президента США Джо Байдена попросила Верховный суд запретить программу защиты мигрантов, которая также известна под названием «Остаться в Мексике» (Remain in Mexico). Согласно ее требованиям, мигранты должны жить в лагерях беженцев вдоль американо-мексиканской границы, ожидая, пока миграционный суд США выдаст им разрешение на въезд.

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Марина Совина
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