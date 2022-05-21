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Минобороны сообщило об обстреле жилых домов в ЛНР со стороны украинских военных

Минобороны сообщило об обстреле домов в Николаевке со стороны ВСУ для дискредитации ВС РФ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России обвинило украинских военных в обстреле домов в Николаевке Луганской народной республики (ЛНР) для дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«В ходе провокации боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий», — рассказал Мизинцев. По его словам, эти действия снимали журналисты New York Times и украинских СМИ для того, чтобы распространить информацию о «бесчинствах» российских военных. Это демонстрирует полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины со стороны киевских властей, добавил генерал-полковник.

19 мая Министерство обороны России заявило, что Украина готовит новую провокацию в городе Середина-Буда в Сумской области и планирует обстрелять приграничные районы РФ с помощью «блуждающих минометов».

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Марина Совина
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