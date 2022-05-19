Россия сообщила о подготовке Украиной провокации c «блуждающими минометами»

Минобороны РФ заявило о подготовке Украиной провокации с обстрелом российской территории

Министерство обороны России заявило, что Украина готовит новую провокацию в городе Середина-Буда в Сумской области и планирует обстрелять приграничные районы РФ с помощью «блуждающих минометов». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию России из районов частных домовладений «с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 19 домов в селе Солохи были повреждены в результате обстрела со стороны Украины.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что пассажирский автобус попал под обстрел со стороны украинских войск. Автобус находился в районе поселка Грабари. Два пассажира пострадали. Водитель отвез их в больницу.

Здесь и сейчас



