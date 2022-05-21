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Финнов и шведов предупредили о «мишени на лбу» при вступлении в НАТО

Политолог Матвейчев: вступление Финляндии и Швеции в НАТО подрывает их нацбезопасность

Фото: Globallookpress.com

Политолог Олег Матвейчев в интервью изданию «Украина.ру» предупредил, что власти Финляндии и Швеции должны понимать, что своими намерениями вступить в НАТО они подрывают собственную национальную безопасность, ставя «мишени на лбу» своих граждан.

«Если будет что-то угрожать нашей безопасности, как это было в случае с Украиной, то мы не постесняемся, не остановимся ни перед чем. Каждый финн и швед должен теперь понимать, что он у себя на лбу нарисовал мишень. То есть, безопасность они свою реально подорвали», — заявил эксперт.

Он отметил, что со стороны Москвы определенно последуют ответные меры в случае размещения на территории Финляндии или Швеции каких-либо объектов альянса, потенциально угрожающих безопасности России.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что Подход Турции к процессу вступления Швеции и Финляндии в НАТО не является двусторонним вопросом Вашингтона и Анкары. По его словам, американская сторона общалась с турецкой по вопросу расширения НАТО и уверена, что «спор может быть решен».

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Марина Совина
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