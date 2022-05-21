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Госдеп прокомментировал позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Представитель Госдепа Прайс: США ведут переговоры с Турцией по вопросу расширения НАТО

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Подход Турции к процессу вступления Швеции и Финляндии в НАТО не является двусторонним вопросом Вашингтона и Анкары, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет Reuters.

По его словам, американская сторона общалась с турецкой по вопросу расширения НАТО и уверена, что «спор может быть решен».

«Со своей стороны Финляндия, Швеция работают напрямую с Турцией, но мы также ведем переговоры с Анкарой», — уточнил Прайс, но не стал сообщать подробности контактов. «По-прежнему уверены, что сможем достичь консенсуса в качестве альянса по процессу вступления Финляндии и Швеции», — прокомментировал позицию Турции Прайс.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет увидеть, что Стокгольм и Хельсинки станут отстаивать ценности НАТО при вступлении в альянс.

19 мая Анкара проинформировала Североатлантический альянс о намерении сказать «нет» членству Швеции и Финляндии в организации.

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Марина Совина
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