Отсидевшего за избиение DJ Smash экс-депутата арестовали за новый дебош

В Перми экс-депутата, отсидевшего срок за избиение DJ Smash, арестовали за дебош в баре

Экс-депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, отсидевшего срок за избиение DJ Smash, арестовали за новую потасовку в баре. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывшего парламентария заподозрили в том, что в ночь на 30 апреля в пермском баре «Наташа» он услышал песню Moscow Never Sleeps в исполнении DJ Smash, пришел в ярость и устроил дебош. Мужчина бросил бокал, ведерко для льда и стул в сторону барной стойки. В результате пострадали два человека, включая бармена заведения.

Было возбуждено уголовное дело части 2 статья 213 УК («Хулиганство»). По решению суда Телепнев будет находиться под стражей до 24 мая.

В феврале 2018 года Телепнев и его друг Сергей Ванкевич встретили музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в Пермском ночном клубе и, когда тот отказался сделать с ними еще одно селфи, напали на него и избили. Музыканту сломали челюсть. Парламентария исключили из партии и приговорили к двум годам колонии-поселения.

В ноябре 2019 года Телепнев был условно-досрочно освобожден из колонии-поселения.

