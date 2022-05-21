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Экс-посол США признал обман американскими дипломатами Украины

Экс-посол США Макфол: американские дипломаты обманывали Киев насчет вступления в НАТО
Майкл Макфол

Майкл Макфол. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал об обмане Соединенными Штатами Украины. Об этом он заявил во время политических дебатов The Munk Debate, запись беседы опубликована на YouTube.

Ведущий попросил Макфола прокомментировать тот факт, что в 2021 году американские дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что страна сможет присоединиться к НАТО и неоднократно повторяли это утверждение. «Так, неужели дипломаты врали?» — задал он вопрос экс-послу. Макфол ответил утвердительно и с улыбкой добавил, что так устроен «реальный мир».

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер раскрыл очевидную ошибку США в ситуации с Украиной. По словам военного аналитика, глядя на поспешное предоставление Киеву десятков миллиардов долларов американской помощи, ощущается дежавю, что власти Соединенных Штатов повторяют ту же самую ошибку, которая привела к провалу в Афганистане. Он отметил, что в данном случае речь идет о неспособности адекватно оценить происходящее на Украине и составить четкий план.

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Марина Совина
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