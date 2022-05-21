Американский разведчик рассказал об очевидной ошибке США на Украине

Офицер США Риттер: США выделили Киеву помощь без адекватной оценки происходящего в стране

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер раскрыл очевидную ошибку США в ситуации с Украиной. Об этом он заявил в колонке для RT.

По словам военного аналитика, глядя на поспешное предоставление Киеву десятков миллиардов долларов американской помощи, создается дежавю, что власти Соединенных Штатов повторяют ту же самую ошибку, которая привела к провалу в Афганистане. Он отметил, что в данном случае речь идет о неспособности адекватно оценить происходящее на Украине и составить четкий план. Так он подчеркнул, что в Вашингтоне воспринимают Украину как «отважный и благородный оплот свободы и демократии», но в реальности это одна из самых коррумпированных стран мира.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Согласно документу, предусматривается «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

19 мая сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении военной помощи для Украины. Однако, по мнению противников документа, правительство должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа, а не выдавать деньги «без проверки и обсуждений».