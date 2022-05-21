Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американский разведчик рассказал об очевидной ошибке США на Украине

Офицер США Риттер: США выделили Киеву помощь без адекватной оценки происходящего в стране

Фото: US Marines / Reuters

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер раскрыл очевидную ошибку США в ситуации с Украиной. Об этом он заявил в колонке для RT.

По словам военного аналитика, глядя на поспешное предоставление Киеву десятков миллиардов долларов американской помощи, создается дежавю, что власти Соединенных Штатов повторяют ту же самую ошибку, которая привела к провалу в Афганистане. Он отметил, что в данном случае речь идет о неспособности адекватно оценить происходящее на Украине и составить четкий план. Так он подчеркнул, что в Вашингтоне воспринимают Украину как «отважный и благородный оплот свободы и демократии», но в реальности это одна из самых коррумпированных стран мира.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Согласно документу, предусматривается «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

19 мая сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении военной помощи для Украины. Однако, по мнению противников документа, правительство должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа, а не выдавать деньги «без проверки и обсуждений».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шеф Пентагона созвонился с главой Минобороны Украины
Известный актер вспомнил культовое кафе в центре Москвы
Пушилин допустил нахождение украинских военных на «Азовстали»
Американский разведчик рассказал об очевидной ошибке США на Украине
Михалков осудил поездку Киркорова на «Евровидение»
Захарова оценила предложение отобрать виллу Зеленского в Крыму
Москвичи придумали способ обезопасить детей на игровых площадках
ПСЖ удержал Мбаппе
Минобороны сообщило об обстреле жилых домов в ЛНР со стороны украинских военных
Вучич рассказал о частичной поддержке Сербией санкций против Минска
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.