Экс-президент Молдавии оценил необходимость помощи от НАТО

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что стране не нужны поставки оружия со стороны НАТО

Молдавия не нуждается в военной помощи НАТО, потому что ее народ не желает быть пушечным мясом в циничных сценариях больших игроков. Так ее необходимость оценил экс-президент республики Игорь Додон в Telegram.

«Военная "помощь" от НАТО может оказаться той пресловутой медвежьей услугой, которая сделает нам только хуже, привлечет горе в нашу страну и превратит наших солдат и наш народ в пушечное мясо в циничных сценариях больших мировых игроков», — подчеркнул Додон.

Он добавил, что Молдавия является нейтральной страной, это ее главное геополитическое преимущество перед лицом любых военных рисков.

«Желаем всем ястребам войны с Запада и лично главе МИД Британии Лиз Трасс, чтобы им самим никогда не потребовалось их собственное смертоносное оружие», — заключил экс-президент Молдавии.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что страны НАТО захотели вооружить Молдавию для того, чтобы она могла защититься в случае возможного вторжения России. По словам министра иностранных дел, в настоящее время обсуждается возможность поставок оружия.