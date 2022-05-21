Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Экс-президент Молдавии оценил необходимость помощи от НАТО

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что стране не нужны поставки оружия со стороны НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Молдавия не нуждается в военной помощи НАТО, потому что ее народ не желает быть пушечным мясом в циничных сценариях больших игроков. Так ее необходимость оценил экс-президент республики Игорь Додон в Telegram.

«Военная "помощь" от НАТО может оказаться той пресловутой медвежьей услугой, которая сделает нам только хуже, привлечет горе в нашу страну и превратит наших солдат и наш народ в пушечное мясо в циничных сценариях больших мировых игроков», — подчеркнул Додон.

Он добавил, что Молдавия является нейтральной страной, это ее главное геополитическое преимущество перед лицом любых военных рисков.

«Желаем всем ястребам войны с Запада и лично главе МИД Британии Лиз Трасс, чтобы им самим никогда не потребовалось их собственное смертоносное оружие», — заключил экс-президент Молдавии.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что страны НАТО захотели вооружить Молдавию для того, чтобы она могла защититься в случае возможного вторжения России. По словам министра иностранных дел, в настоящее время обсуждается возможность поставок оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о неизбежности трибунала над вышедшими с «Азовстали» бойцами ВСУ
Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине
В Госдуме заявили о «знаковых событиях» для Донбасса в ближайшее время
В ЛНР за призывы к беспорядкам задержали девушку-агента СБУ
В Москве обокрали офис представительства TikTok
Глава ДНР высказался об освобождении территории «Азовстали»
Стало известно о резком увеличении дезертиров в ВМС США
РПЛ предрекли падение уровня из-за отсутствия еврокубков
Отсидевшего за избиение DJ Smash экс-депутата арестовали за новый дебош
В Венгрии заявили о равных атомной бомбе санкциях против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.